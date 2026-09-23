El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de General Pueyrredon detectó, a través del Anillo Digital, un vehículo que circulaba con una patente denunciada como melliza, debido a que el dominio coincidía con el correspondiente a otro automóvil.

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A partir de la alerta, los operadores del COM comenzaron a seguir el recorrido del vehículo mediante las cámaras de monitoreo. Finalmente, lograron visualizarlo cuando estacionó en la vía pública y cinco personas descendieron del automóvil.

Con la información aportada desde el centro de monitoreo, un móvil policial se dirigió hasta el lugar. Allí, los efectivos constataron que el vehículo circulaba con un dominio apócrifo.

El conductor fue trasladado junto con el automóvil a la Comisaría Primera, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes. El vehículo quedó secuestrado a disposición de la Justicia.

Cómo funciona el Anillo Digital

El sistema permite incorporar a los lectores de patentes la numeración de chapas denunciadas como robadas. Esos dominios permanecen cargados durante 30 días y, cuando alguno de los dispositivos detecta su circulación, genera una alerta para permitir la intervención de las fuerzas de seguridad.

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Los vecinos que sufran el robo de una patente pueden realizar la denuncia comunicándose las 24 horas al WhatsApp 223 633 7040. De esta manera, la numeración puede ser incorporada al sistema y facilitar la detección de su eventual utilización en otro vehículo.

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