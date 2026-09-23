Un trabajador de 29 años murió esta tarde tras sufrir un accidente laboral en una obra en construcción en el barrio Nueve de Julio, luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas en altura y caer desde aproximadamente cinco metros.

Ads

Según las primeras informaciones, el operario se encontraba desarrollando labores en altura en la obra de 25 de Mayo y Bahía Blanca, cuando por causas que aún son materia de investigación recibió una fuerte descarga eléctrica que derivó en su caída al vacío.

Puede interesarte

A raíz del impacto, el trabajador sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el acto. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió rápidamente al lugar tras el alerta y confirmó que la víctima no presentaba signos vitales.

Por otra parte, efectivos de la Policía Científica realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias precisas del hecho, con la intervención de otras áreas operativas.

Ads

Ads