Un estudio conjunto del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS, CONICET–UNMDP) y la organización Mar del Plata Entre Todos relevó que el 44,4% de los habitantes del partido de General Pueyrredon sufrió al menos un hecho delictivo durante el último año.

Ads

El informe, basado en 1470 encuestas a mayores de 18 años, detalla que los robos y hurtos alcanzaron al 35,6% de los consultados, mientras que la violencia interpersonal -incluyendo amenazas o lesiones- afectó al 20,4%. A su vez, menos de la mitad de las víctimas (46,7%) realizó la denuncia correspondiente.

En términos de percepción, el trabajo evidencia una brecha aún mayor: el 96,5% de los encuestados considera la inseguridad como un problema grave o muy grave, y el 88,8% afirma que la situación empeoró respecto del año anterior.

Puede interesarte

Según se desprende del informe, este escenario impacta en la vida cotidiana, con cambios de hábitos como la reducción de salidas nocturnas, la menor utilización del transporte público y la implementación de medidas de autoprotección en los hogares.

En cuanto a las instituciones, las fuerzas federales registran el nivel más alto de confianza (55,1%), mientras que la Policía Bonaerense (20,4%), la Patrulla Municipal (25,5%) y el Poder Judicial (16,5%) presentan indicadores sensiblemente más bajos.

Ads

Entre las medidas priorizadas por los encuestados se destacan la prevención social, el endurecimiento de las penas, el combate a la corrupción y el fortalecimiento del equipamiento policial

.

Ads