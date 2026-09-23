Cuatro equipos llegan a la final de STARTLAB, la Incubadora Universitaria de Innovación de Universidad CAECE sede Mar del Plata, que se realizará este jueves 24 a las 16:30 en la sede.

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El programa reunió durante 2026 a 30 estudiantes en 12 equipos interdisciplinarios, combinando carreras como Ingeniería y Licenciatura en Sistemas, Administración de Negocios, Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual, y Relaciones Públicas e Institucionales, con la inteligencia artificial como eje transversal.

Los cuatro proyectos finalistas abordan: seguimiento clínico de heridas con IA, adopción de animales mediante un algoritmo de matching, salud animal y urgencias veterinarias con IA, y una terminal con IA para generar memoria compartida en equipos de desarrollo.

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Tras pasar por siete Lab Sessions y encuentros con referentes tecnológicos (Exactian, Rollpix, Camet Robótica, Roomix y Accenture), cada equipo hará un pitch final ante el jurado, y la jornada cerrará con un espacio de networking y el anuncio de los ganadores.

La iniciativa, coordinada por Franco Vinciguerra, cuenta con el acompañamiento de ATICMA, Accenture, Camet, Exactian, Rollpix, Roomix, Mindo, Smartfuture y Bondi.

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