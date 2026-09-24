De cara al verano 2027, el sector inmobiliario de Mar del Plata presentó los valores sugeridos para los alquileres temporarios, con un incremento del 25% respecto de la temporada anterior. Se trata de montos orientativos que buscan funcionar como referencia para propietarios y turistas que ya comenzaron a consultar por alojamiento.

Ads

Puede interesarte

El presidente del Colegio de Martilleros, Guillermo Rossi, explicó que la decisión de anticipar los valores responde a la necesidad de contar con una referencia de precios antes del comienzo de la temporada. Además, señaló que este fin de semana el sector estará presente en la Feria de Turismo y consideró importante llegar con una propuesta concreta para quienes consulten por Mar del Plata.

“Son montos orientativos a partir de los cuales cada propietario toma su decisión, pero creemos que debemos ofrecer valores razonables y prudentes”, sostuvo Rossi. Según explicó, aunque se observa una desaceleración de la inflación, los precios continúan aumentando y el sector estimaba un incremento de entre el 33% y el 35%. Sin embargo, consideraron prudente establecer una referencia del 25%.

Con ese porcentaje, los valores sugeridos para una semana de alquiler parten de $375.000 para un departamento de un ambiente (2 personas) , $588.000 para uno de dos ambientes ( 3 a 4 personas) y $863.000 para una unidad de tres ambientes (4 a 5 personas). Mientras que un chalet de 3 ambientes (5 a6 personas), la semana costará desde $1.176.000

Rossi aclaró que esos montos corresponden a propiedades en buen estado y que no representan una tarifa obligatoria. El precio final podrá ser inferior o superior dependiendo de las necesidades de cada propietario y de las características del inmueble. Entre los factores que pueden modificar el valor mencionó la ubicación, la vista, la calidad de la propiedad y la presencia de amenities.

Ads

En cuanto a las expectativas para el verano, Rossi destacó que existe una fuerte competencia tanto con otros destinos de la costa bonaerense como con los países limítrofes, que ofrecen rápidamente sus propuestas turísticas. “Existe una gran competencia de los países vecinos, que salen rápidamente a ofrecer sus propuestas con buenos servicios y precios”, señaló.

Frente a ese escenario, remarcó que Mar del Plata conserva como una de sus principales ventajas la accesibilidad, ya que permite llegar en poco tiempo desde distintos puntos del país. De todos modos, volvió a plantear la necesidad de mejorar la conectividad y completar las obras en las rutas de acceso.

Respecto de la competencia dentro de la costa bonaerense, consideró que la ciudad mantiene su capacidad para ofrecer precios competitivos debido al volumen de unidades disponibles. En ese sentido, pidió prudencia a los propietarios para evitar valores que puedan afectar la demanda. “Apelamos a la prudencia de los propietarios para mantener valores accesibles”, sostuvo.

Ads

El dirigente también destacó la diversidad de propuestas que ofrece Mar del Plata, con alternativas vinculadas al mar, las sierras y la laguna. Según planteó, esa oferta permite captar tanto a quienes buscan una estadía tradicional de vacaciones como a quienes prefieren realizar escapadas de cinco a siete días o dividir sus vacaciones en varios viajes cortos durante el verano.

“Las expectativas son buenas, pero el éxito dependerá de la prudencia de todos los operadores turísticos”, afirmó Rossi. En esa línea, sostuvo que, en un contexto económico complejo, los turistas evalúan cada vez más la relación entre precio y servicio a la hora de definir un destino.

Sobre los hábitos de los visitantes, explicó que actualmente conviven dos comportamientos. Por un lado, hay turistas que planifican con anticipación y ya comenzaron a realizar reservas para la próxima temporada. Por otro, existe un grupo que no fija fechas y espera hasta último momento para decidir, principalmente en función del pronóstico meteorológico.

Finalmente, Rossi estimó que la estadía promedio en la oferta extrahotelera se mantendrá entre cinco y siete días, en niveles similares a los registrados durante el verano anterior. Además, remarcó que Mar del Plata cuenta con propuestas para los visitantes incluso durante jornadas nubladas o lluviosas, otro de los factores que, según el sector, permite sostener el atractivo del destino durante toda la temporada.