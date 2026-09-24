Un choque entre un auto y una moto se produjo este jueves por la mañana en Edison y Bouchard, donde dos hombres resultaron heridos y debieron ser trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

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El siniestro ocurrió cerca de las 7.30 e involucró a un Peugeot 408 y una Zanella Smash, en la que circulaban los dos hombres. Las circunstancias del impacto son materia de investigación.

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Según pudo saber este medio, ambos heridos ingresaron al HIGA lúcidos y conscientes, aunque con politraumatismos. Uno de ellos, de 31 años, presentó además un traumatismo en el hombro izquierdo, mientras que el otro, de 33 años, sufrió traumatismos en el pie y la muñeca izquierda.

Tras el accidente se aguardaba la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y establecer la mecánica del choque.

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