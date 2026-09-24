Choque entre un auto y una moto en Edison y Bouchard: dos hombres fueron trasladados al HIGA
Uno de ellos sufrió además un traumatismo en el hombro izquierdo y el otro, lesiones en el pie y la muñeca izquierda.
Un choque entre un auto y una moto se produjo este jueves por la mañana en Edison y Bouchard, donde dos hombres resultaron heridos y debieron ser trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).
El siniestro ocurrió cerca de las 7.30 e involucró a un Peugeot 408 y una Zanella Smash, en la que circulaban los dos hombres. Las circunstancias del impacto son materia de investigación.
Según pudo saber este medio, ambos heridos ingresaron al HIGA lúcidos y conscientes, aunque con politraumatismos. Uno de ellos, de 31 años, presentó además un traumatismo en el hombro izquierdo, mientras que el otro, de 33 años, sufrió traumatismos en el pie y la muñeca izquierda.
Tras el accidente se aguardaba la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y establecer la mecánica del choque.