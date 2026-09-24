Un choque en cadena se registró este jueves por la mañana en la esquina de San Juan y San Martín, donde varios vehículos terminaron involucrados en un impacto que generó complicaciones para el tránsito.

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El hecho ocurrió cerca de las 8. Según las primeras informaciones, participaron un taxi, un Chevrolet Prisma y un Ford Escort, que colisionaron contra otros vehículos que se encontraban detenidos.

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El tránsito permanece cortado en el sector mientras se trabaja en el lugar.

Una menor de edad sufrió un traumatismo en el rostro y la nariz, recibió asistencia del SAME y fue trasladada a una clínica privada. Según testigos viajaba junto a su madre en el taxi.

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