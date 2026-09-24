Una mujer murió como consecuencia de las heridas sufridas en un choque entre una moto y una camioneta ocurrido durante la noche del miércoles en la Ruta 226, a la altura del kilómetro 16.

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El siniestro había ocurrido alrededor de las 23.07 y tuvo como protagonistas a dos mujeres que circulaban en una motocicleta. En un primer momento, ambas fueron asistidas por Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres y personal del SAME, y trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos.

Según la actualización policial, una de las víctimas, María José Acosta Aguirre, falleció luego de haber ingresado al hospital como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente.

La otra joven, permanece internada y se encuentra estable. Presenta fracturas costales y fracturas en ambas muñecas.

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El accidente había ocurrido cuando la motocicleta chocó contra la parte trasera de un vehículo que circulaba en el mismo sentido, aunque la mecánica precisa del siniestro continúa bajo investigación.

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En el lugar trabajó Policía Científica y se realizaron las pericias correspondientes. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Culposos, que interviene en una causa por lesiones culposas.

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