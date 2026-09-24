Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el primer semestre de 2026 la pobreza en General Pueyrredon cayó al 20,4% respecto al último año e impacta a un total de 137.000 personas.

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En la comparación interanual respecto al primer semestre del 2025, la tasa de pobreza descendió poco más de 7 puntos, lo que representa una disminución significativa en el número de personas bajo la línea de pobreza.

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A su vez, la indigencia descendió al 5%, y abarca a un total de 33.000 habitantes. El año pasado era del 6,4% y afectaba a 43.088.

A nivel nacional, el índice de pobreza fue del 32,3%, mientras que la indigencia alcanzó el 7,5%. Con estas cifras, en seis meses se sumaron 2 millones de personas a la pobreza, lo que eleva el total a 15 millones en todo el país.

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