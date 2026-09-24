Con el inicio de octubre y el aumento de las temperaturas, el Municipio de General Pueyrredon pondrá en marcha el cronograma de guardias de guardavidas en distintos sectores de las playas de Mar del Plata.

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El operativo contempla cobertura todos los días de 11 a 17 en 18 balnearios y sectores de la costa, con el objetivo de brindar asistencia y prevención ante la llegada de vecinos y turistas que comienzan a acercarse al mar durante la primavera.

En La Perla, las guardias estarán disponibles en Alfonsina, Saint Michel, San Sebastián y Alicante. También habrá cobertura en el Torreón del Monje y en los distintos sectores de Playa Grande, que incluyen las secciones 0, 1, 2, 3, 4 A, 4 B, 5, 6 y 7, además del Consorcio Complejo Playa Grande.

El esquema también alcanzará otros puntos de la costa, como Punta Cantera IV-V – Waikiki, Arroyo Lobería – Cruz del Sur y Arroyo Seco II – Manantiales Club de Mar.

De esta manera, el Municipio anticipa parte del operativo de seguridad previsto para la temporada de verano y suma presencia de guardavidas en sectores de alta concurrencia durante octubre.

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La medida apunta a reforzar la prevención y asistencia en las playas durante una etapa en la que comienzan a incrementarse las jornadas de calor y la presencia de personas en la costa marplatense.

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