El Programa PREVENIR llegará este viernes al Colegio San Francisco, ubicado en San Salvador 9802, en el barrio Don Emilio, donde se desarrollará una nueva jornada de educación ambiental destinada a estudiantes.

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La actividad se realizará de 9 a 12 y forma parte de la iniciativa impulsada por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), que recorre escuelas primarias y secundarias de distintos puntos del Partido de General Pueyrredon.

A través de diferentes charlas, el programa busca que los alumnos conozcan las problemáticas ambientales locales y adopten hábitos cotidianos vinculados con el cuidado del entorno y el uso responsable de los recursos naturales.

Los contenidos fueron elaborados por especialistas del EMSUR y las jornadas se realizan de manera itinerante los viernes en establecimientos educativos de la ciudad.

De la propuesta participan las áreas de Control de Plagas y Vectores, Educación Ambiental, Recursos Naturales y Guardaparques, además de la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. También fueron convocados representantes de la Secretaría de Salud, el Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”, Movilidad Urbana y Defensa Civil para brindar charlas sobre prevención en situaciones cotidianas.

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La iniciativa se enmarca en las políticas ambientales del Municipio y apunta a fomentar estilos de vida más sostenibles y un mayor compromiso de la comunidad educativa con el ambiente.

Los docentes que quieran llevar el Programa PREVENIR a sus establecimientos pueden solicitar las charlas a través del correo [email protected].

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