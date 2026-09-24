El Programa PREVENIR llega este viernes al barrio Don Emilio
La iniciativa municipal se desarrollará de 9 a 12 en el Colegio San Francisco y estará destinada a promover la educación ambiental y el cuidado de los recursos naturales entre los estudiantes.
El Programa PREVENIR llegará este viernes al Colegio San Francisco, ubicado en San Salvador 9802, en el barrio Don Emilio, donde se desarrollará una nueva jornada de educación ambiental destinada a estudiantes.
La actividad se realizará de 9 a 12 y forma parte de la iniciativa impulsada por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), que recorre escuelas primarias y secundarias de distintos puntos del Partido de General Pueyrredon.
A través de diferentes charlas, el programa busca que los alumnos conozcan las problemáticas ambientales locales y adopten hábitos cotidianos vinculados con el cuidado del entorno y el uso responsable de los recursos naturales.
Los contenidos fueron elaborados por especialistas del EMSUR y las jornadas se realizan de manera itinerante los viernes en establecimientos educativos de la ciudad.
De la propuesta participan las áreas de Control de Plagas y Vectores, Educación Ambiental, Recursos Naturales y Guardaparques, además de la Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. También fueron convocados representantes de la Secretaría de Salud, el Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”, Movilidad Urbana y Defensa Civil para brindar charlas sobre prevención en situaciones cotidianas.
La iniciativa se enmarca en las políticas ambientales del Municipio y apunta a fomentar estilos de vida más sostenibles y un mayor compromiso de la comunidad educativa con el ambiente.
Los docentes que quieran llevar el Programa PREVENIR a sus establecimientos pueden solicitar las charlas a través del correo [email protected].