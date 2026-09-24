La Administración Punta Mogotes confirmó la extensión de las concesiones de las 24 unidades balnearias hasta el 30 de junio de 2027, tras la autorización de los organismos de control provinciales. Se iniciaron las firmas con los concesionarios y se avanza en la planificación de la próxima temporada.

Ads

En diálogo con El Marplatense, el titular de la Administración Punta Mogotes, Fernando Maraude, destacó tras la resolución emitida por la Provincia de Buenos Aires que habilita la prórroga que “estamos felices, luego de algunos meses pudimos lograr culminar el trámite administrativo”.

La autorización corrió por cuenta de la Asesoría General de Gobierno y de la Fiscalía de Estado y Contaduría General. En ese marco, Maraude señaló que ya comenzó el proceso de firma: “Entre hoy y mañana ya comenzamos a firmar las prórrogas con los actuales concesionarios hasta el 30 de junio de 2027”.

Puede interesarte

Sobre el futuro del complejo, el funcionario subrayó que “en ese lapso, más allá de garantizar la temporada que es el tema más importante y que tanto nos preocupaba, vamos a continuar trabajando en la elaboración de los pliegos para poder hacer un llamado a licitación pública de las 24 unidades balnearias”.

Con relación a las dificultades previas, reconoció que temían que esta traba administrativa “no permitiera gestionar de la manera que queríamos”. Y agregó que, tras la aprobación, el equipo ya trabaja en la organización de la temporada: “A partir de ayer, cuando nos llegó la notificación de los organismos de control de poder avanzar con la prórroga, garantizar la temporada, nos pusimos a planificar todas las tareas que son de pretemporada”.

Ads

Finalmente, el funcionario detalló las tareas en marcha, entre ellas “los movimientos de arena de cada uno de los balnearios y el sorteo de carpas”, con el objetivo de “tratar de estar preparados de la mejor manera posible para recibir a marplatenses y turistas en este verano que se avecina”.