La nueva definición llega después de que sus primeros dichos desataran una discusión en redes sobre una de las postales más reconocibles de Mar del Plata. Ahora, el urbanista diferencia el valor paisajístico de la bajada de las decisiones de diseño urbano y sostiene que ambas cosas pueden analizarse por separado.

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“Desde ya que la bajada por Avenida Colón es lo mejor que tiene el país. Pero como diseño urbano es floja. Siempre es mejorable”, escribió en X.

La nueva publicación llega después del fuerte debate que había generado una propuesta suya para intervenir la avenida, con menos calzada, bicisendas, vegetación y mayor espacio peatonal. Aquella vez, numerosos usuarios defendieron la configuración actual y, especialmente, la perspectiva que se abre hacia el mar al descender por la Loma de Stella Maris.

Cada vez que muestran esa avenida de mar del plata como linda me parece de lo peor que existe. Mucho mejor si paisajísticamente se mejora para disfrutar más de una passeggiata. pic.twitter.com/RXwjBarI9g — Sixto (@sixtocristiani) September 23, 2026

Ahora, Cristiani diferencia ambos aspectos: reconoce el atractivo de la postal y la experiencia paisajística de la bajada, pero mantiene su cuestionamiento sobre la forma en que está resuelto el espacio urbano.

La avenida Colón atraviesa uno de los sectores más característicos de Mar del Plata y ofrece, al descender hacia la costa, una de las perspectivas más reconocibles de la ciudad.

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