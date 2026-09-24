El senador nacional por la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad rechazó este jueves la modificación del régimen de Zona Fría durante su tratamiento en el Senado y advirtió sobre el impacto que tendría la iniciativa en Mar del Plata y otros municipios bonaerenses.

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Durante su intervención, el legislador cuestionó tanto la ampliación del régimen realizada en 2021 como la propuesta actual para reducir su alcance territorial. “Gobernar es priorizar. A esa frase yo le agrego que es priorizar con sentido de oportunidad”, expresó.

Abad sostuvo que es necesario brindar asistencia a los hogares de las provincias del norte que atraviesan temperaturas extremas, aunque consideró que esto no debería implicar retirar el beneficio a familias de otras regiones que también enfrentan bajas temperaturas.

En ese sentido, puso el foco en la situación de la provincia de Buenos Aires y aseguró que la modificación alcanzaría a 1,3 millones de hogares distribuidos en 94 municipios, donde viven aproximadamente cinco millones de personas.

“De aprobarse esta ley se cometerían actos de enorme injusticia: mansiones y hoteles de lujo de la Patagonia van a pagar menos por el gas que una familia de clase media de Mar del Plata, Tandil o Necochea”, afirmó durante su exposición.

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El senador también cuestionó la modificación en la forma de aplicar los subsidios y sostuvo que “con Zona Fría o sin Zona Fría, los argentinos vamos a pagar mucho más de gas”. La reforma propone que el beneficio recaiga sobre el precio del gas y no sobre la totalidad de los componentes de la factura.

Abad pidió además revisar la iniciativa y consideró que una eventual reducción de los subsidios debería realizarse de manera gradual. “Llamo a la reflexión al Gobierno y le advierto del tamaño del error que está cometiendo”, sostuvo.

Finalmente, señaló que mantiene su postura a favor de focalizar la asistencia estatal, pero cuestionó la forma elegida para modificar el régimen. “Una mala ley no se arregla con otra mala ley”, expresó.

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Al cerrar su intervención, vinculó directamente su rechazo con las consecuencias que, según planteó, tendría la reforma para los usuarios bonaerenses y marplatenses: “Porque esta ley perjudica a mi provincia y a mi ciudad, Mar del Plata. Yo no voy a acompañar esta ley”.