Mar del Plata tendrá este viernes una jornada templada, ventosa y con condiciones variables, con posibilidad de precipitaciones durante las primeras horas del día y una mejora progresiva hacia la tarde.

Ads

La temperatura se moverá entre una mínima cercana a los 11°C y una máxima de 19°C, por lo que el ambiente se mantendrá relativamente agradable pese a la presencia del viento y la nubosidad.

Durante la madrugada habrá probabilidad de tormentas aisladas, mientras que por la mañana podrían registrarse chaparrones. Con el avance de las horas, las precipitaciones tenderán a alejarse de la ciudad.

El viento será uno de los principales protagonistas del viernes. Se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, con cambios de dirección a lo largo de la jornada.

En cuanto a la humedad, se mantendrá elevada principalmente durante las primeras horas y disminuirá a medida que aumente la temperatura, por lo que el porcentaje irá variando durante el día.

Ads

Por la tarde se espera una mejora de las condiciones, aunque continuará la presencia de nubosidad. Hacia la noche no se prevén precipitaciones significativas y el viento perderá intensidad.

Así, Mar del Plata cerrará la semana laboral con un viernes marcado por chaparrones durante las primeras horas, viento y una máxima cercana a los 19°C.

Ads