Un hombre fue aprehendido luego de protagonizar disturbios en Plaza Colón, donde personal de la Patrulla Municipal intervino tras recibir una denuncia por personas que se encontraban consumiendo alcohol en el espacio público.

Ads

Al llegar al lugar, los agentes identificaron a uno de los hombres señalados y constataron que estaba tomando bebidas alcohólicas en la vía pública. Mientras se labraba el acta correspondiente, comenzó a insultar, gritar y amenazar al personal municipal y a los efectivos policiales presentes.

Ante la situación, la Policía procedió a colocarle las esposas reglamentarias para resguardar la integridad de los agentes y de las personas que se encontraban en la zona.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Subcomisaría Casino, donde se continuaron las actuaciones correspondientes.

Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp 223 340 6177 funciona las 24 horas para recibir denuncias y permite enviar ubicación, fotos y videos para facilitar la intervención de los equipos municipales.