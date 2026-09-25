En el marco de la investigación por el incendio intencional registrado frente a un templo de la Comunidad Israelí, efectivos del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Primera llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Falucho al 10500, donde fue identificado un hombre de 38 años y se secuestraron elementos de interés para la causa.

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El hecho investigado ocurrió el pasado sábado 12, cuando desconocidos prendieron fuego un colchón en la puerta de ingreso del inmueble religioso situado en 3 de Febrero al 2400.

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Tras la intervención de Bomberos y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores lograron identificar al sospechoso y localizar un vehículo Ford Ecosport presuntamente utilizado en el hecho. Durante el operativo se secuestró una prenda de vestir vinculada a la escena y el rodado fue incautado para peritajes.

En paralelo, la investigación estableció que un hurto cometido días después en el mismo lugar habría sido realizado por una joven de 18 años y su pareja, ambos señalados como hija y yerno del hombre investigado.

La fiscal Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº1, notificó al hombre de 38 años la formación de causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, sin disponer medidas restrictivas de libertad, mientras se intenta dar con el paradero de los otros dos involucrados.

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