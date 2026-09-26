Una pelea entre vecinos terminó con un hombre herido y cuatro personas notificadas de la formación de una causa, en la zona de Tierra del Fuego y Castelli.

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Personal de la Comisaría 4ª llegó al lugar luego de un llamado al 911 que alertaba sobre una camioneta y varias personas que presuntamente podrían estar intentando cometer un ilícito.

Al arribar, los efectivos hablaron con un hombre de 40 años, quien aseguró que una vecina de 38 años se había presentado en su domicilio y lo había atacado con un elemento cortante, provocándole una herida en la mano derecha.

La mujer, por su parte, dio otra versión de lo ocurrido. Según manifestó, el hombre habría iniciado la confrontación y, junto a otros dos hombres de 41 y 22 años, habría provocado daños en los vidrios de la puerta y una ventana de su vivienda.

Una ambulancia del SAME asistió al hombre herido y realizó las curaciones en el lugar. No fue necesario trasladarlo a un centro de salud.

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La UFIJE N.º 5, a cargo del fiscal Berlingeri, dispuso iniciar actuaciones por “lesiones leves – daño” y notificar de la formación de la causa a las cuatro personas involucradas. Ninguna quedó detenida.

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