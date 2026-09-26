Un hombre de 36 años fue aprehendido anoche en el barrio José Hernández, luego de amenazar a su hija y de incumplir una orden de restricción vigente dispuesta por la Justicia de Familia.

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El procedimiento se inició a partir de la presentación de una joven de 18 años en la Comisaría Undécima, quien denunció que su padre se había hecho presente en su domicilio, donde comenzó a insultarla, amenazarla y golpear el portón de acceso con intenciones de ingresar.

Al arribar al lugar, los efectivos localizaron al hombre en el exterior de la vivienda, donde continuaba con una actitud violenta. Ante la intervención policial, el sujeto reaccionó de manera hostil y profirió nuevas amenazas, por lo que fue reducido y aprehendido. El palpado preventivo realizado no arrojó elementos de interés.

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Posteriormente, la madre de la joven, de 35 años, declaró que había efectuado denuncias previas y que, desde la separación ocurrida seis meses atrás, el hombre se presentaba de forma reiterada en el domicilio para hostigarla y amenazarla de muerte a ella y a sus hijos.

La mujer indicó además que se encontraba vigente una orden de restricción dictada por el Juzgado de Familia Nº6 de Mar del Plata, con validez hasta el 8 de marzo de 2027.

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Con intervención de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De La Canale, se dispuso la formación de causa por el delito de “amenazas”, junto con las actuaciones de rigor y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº44.

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Fuentes policiales indicaron que el detenido registra antecedentes por distintos delitos, entre ellos robos, portación ilegal de arma de uso civil, daños, violación de domicilio y hurtos en grado de tentativa.

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