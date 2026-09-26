Un episodio de violencia se registró durante la madrugada en la zona de la Plaza Colón, donde personal del Comando de Patrullas Norte intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre una riña entre varias personas.

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Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a cuatro adolescentes de entre 12 y 15 años y, posteriormente, a tres jóvenes de entre 20 y 26 años, quienes señalaron haber sido increpados por el grupo de menores durante la confrontación. Como consecuencia del altercado, dos de los mayores presentaban lesiones -uno en el rostro y otro en el cuero cabelludo-, aunque ambos rechazaron asistencia médica.

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En el marco del procedimiento, uno de los jóvenes denunció la sustracción de su teléfono celular durante la pelea. Tras solicitar la exhibición de pertenencias, uno de los adolescentes, de 15 años, exhibió un equipo Motorola G15 verde con la pantalla dañada, que fue reconocido por el denunciante como de su propiedad.

El dispositivo fue secuestrado por el personal policial y posteriormente restituido a su dueño. En tanto, todos los involucrados fueron identificados, sin registrar impedimentos legales vigentes.

Por disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº2, se iniciaron actuaciones bajo la carátula lesiones en riña. Los adolescentes fueron entregados a sus progenitores cuando correspondió, mientras que tres de ellos fueron trasladados a la sede de Minoridad para la continuidad de las actuaciones.

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