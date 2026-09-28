Personal de la Prefectura Naval Argentina realizaba un control vehicular en la zona cuando observó a un adolescente vestido con prendas oscuras que cruzó corriendo la avenida y realizó movimientos sospechosos junto a un vehículo estacionado.

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Minutos después, otro adolescente se acercó a los efectivos y relató lo ocurrido.

El joven manifestó que había sido perseguido y golpeado en la cabeza por otro adolescente, quien además habría efectuado tres disparos con un arma de fuego, aunque ninguno de los proyectiles salió. También señaló al presunto agresor, que se encontraba frente a un supermercado, y advirtió que estaba armado.

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Los efectivos identificaron al señalado, también de 15 años, y realizaron un cacheo preventivo que dio resultado negativo. Sin embargo, a partir de los movimientos observados y de la información aportada por la víctima, rastrillaron el sector y encontraron un revólver sin municiones, que fue secuestrado.

La víctima fue asistida por el SAME y presentó una herida superficial de aproximadamente un centímetro en la cabeza.

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Intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del Dr. Yáñez Urrutia, que dispuso la aprehensión del adolescente y su notificación de la formación de causa por “lesiones leves y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”. Luego fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión.

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