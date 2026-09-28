El procedimiento comenzó a partir de un llamado al 911 por el abandono de un taxi en Manrique y Olazar. A partir del sistema de monitoreo, los efectivos pudieron seguir el desplazamiento del botón de pánico y luego localizar el teléfono celular del chofer.

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Con esos datos, el sospechoso fue encontrado en inmediaciones de Labarden y García Lorca. Según informaron fuentes policiales, al intentar identificarlo opuso resistencia e intentó escapar, pero fue reducido. Entre sus prendas llevaba un Xiaomi Redmi Note 13 y $41.200 en efectivo, elementos que luego fueron reconocidos por la víctima.

El taxista, un hombre de 73 años, relató que había tomado como pasajero a un hombre con características similares a las del aprehendido en la parada ubicada en San Martín y San Luis. Según su denuncia, al llegar a San Cayetano y Manrique, el pasajero lo habría amenazado con un arma blanca, le provocó un corte en la mano izquierda y le sustrajo el celular, dinero y el vehículo.

Intervino la UFI N° 14, a cargo del fiscal Berlingeri, que dispuso la aprehensión y el traslado del acusado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, imputado por “robo agravado por el uso de arma”.

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