Entró a una vivienda pese a tener una restricción de acercamiento y terminó detenido
El hombre, de 36 años, fue sorprendido dentro de una casa de Camino de los Hornos cuando la moradora no se encontraba. Tenía una prohibición de acercamiento vigente hasta marzo de 2027.
Un hombre de 36 años fue aprehendido en la zona de Chapadmalal luego de ingresar a una vivienda ubicada sobre Camino de los Hornos, pese a tener vigente una restricción de acercamiento.
El procedimiento fue realizado por personal del Destacamento Estación Chapadmalal junto con efectivos del Comando de Patrullas Sur. Según se informó, el acusado había entrado al domicilio mientras la moradora se encontraba ausente.
Al identificarlo y consultar sus datos, los agentes constataron que sobre el hombre pesaba una medida de restricción de acercamiento vigente hasta marzo de 2027, dispuesta por el Juzgado de Familia N.º 6 de Mar del Plata.
Intervino la UFI de Flagrancia, que ordenó iniciar actuaciones por los delitos de desobediencia y violación de domicilio. Finalmente, el aprehendido fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44.