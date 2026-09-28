Un hombre fue aprehendido en el Paseo Galíndez luego de protagonizar disturbios y amenazar a conductores que intentaban estacionar en el lugar, según informó la Municipalidad de General Pueyrredon.

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El procedimiento comenzó a partir de una denuncia enviada a la línea de WhatsApp 223 340 6177, mediante la cual se alertó sobre la presencia de una persona que estaría intimidando a automovilistas en ese sector.

Cuando personal de la Patrulla Municipal llegó al lugar, encontró a un hombre en aparente estado de alteración. Ante la situación, los agentes solicitaron apoyo policial para poder identificarlo.

Durante el procedimiento, el hombre comenzó a insultar y agredir verbalmente a una oficial. Además, se negó a retirarse del lugar y sostuvo que vivía en esa playa, mientras continuaba con una actitud hostil frente al personal interviniente.

Finalmente, los efectivos policiales procedieron a esposarlo y solicitaron un móvil para trasladarlo en calidad de aprehendido a la Comisaría Novena, donde continuaron las actuaciones correspondientes.

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Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp 223 340 6177 funciona las 24 horas para recibir denuncias. A través de ese canal, los vecinos pueden enviar ubicación, fotografías y videos para facilitar la intervención de los equipos municipales.

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