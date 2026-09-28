Un hombre de 40 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo luego de ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja, provocar daños y amenazarla durante un episodio de violencia familiar ocurrido en Batán.

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El hecho se conoció alrededor de las 5.50, cuando una mujer de 31 años, integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se presentó llorando en la Comisaría Octava y pidió auxilio. Según relató, su expareja había ingresado al domicilio, dañado la puerta de aluminio de una habitación y provocado destrozos en distintos muebles.

De acuerdo con la denuncia, el hombre también la habría amenazado con prender fuego la vivienda y le habría impedido salir del lugar. En medio del forcejeo intervino el hijo de la mujer, de 15 años, quien habría recibido golpes en la espalda y en el hombro derecho.

Luego, la mujer logró convencer al acusado de que abandonara la casa y salió junto a su hijo en su vehículo para dirigirse a la dependencia policial. Sin embargo, el hombre habría subido también al rodado y, durante el trayecto, se produjo otro forcejeo. Según el relato, llegó a tomar las llaves y detener el vehículo.

Finalmente, la mujer consiguió llegar hasta la comisaría y pedir ayuda. Instantes después, el acusado ingresó detrás de ella a la dependencia, donde fue reducido por los efectivos policiales y posteriormente aprehendido.

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Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, que avaló el procedimiento y dispuso actuaciones por “violación de domicilio, amenazas y lesiones leves”. Además, se notificó al acusado de la formación de la causa y se ordenó su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó a disposición de la Justicia.

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