Lo que parecía ser un viaje más para un conductor de Uber terminó con un cambio de pasajero bastante inesperado. Durante la noche del lunes, un hombre de 56 años fue víctima de un asalto cuando acudió a buscar a una pasajera en inmediaciones de Colombia y Berutti y terminó perdiendo su Citroën C3 a manos de cuatro delincuentes.

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Según relató la víctima, los cuatro hombres subieron al vehículo y, durante el trayecto, uno lo tomó del cuello y lo amenazó con dispararle, mientras otro lo apuntaba con un revólver. Ante semejante situación, el conductor no dudó: bajó del auto y los delincuentes se fueron con el C3.

En el interior quedaron varias pertenencias del hombre, entre ellas un teléfono celular, dos billeteras con documentación y tarjetas, unos $100.000 en efectivo, otros documentos y hasta la rueda de auxilio. Es decir, el viaje terminó con un equipaje bastante más completo del que había comenzado.

La Policía recibió la alerta y comenzó a buscar el vehículo y a los sospechosos. Poco después, efectivos del Comando de Patrullas Sur encontraron en avenida Fortunato de la Plaza y Dellepiane a un adolescente de 15 años cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima y un testigo. Al revisarlo, descubrieron que llevaba un morral marrón con dos celulares, un Motorola y un Samsung, ambos con las pantallas dañadas.

Mientras tanto, otro móvil encontró el Citroën C3 en Carasa entre Casildo Villar y avenida Peralta Ramos. El auto estaba abandonado, en sentido contrario al de circulación y con daños en la rueda delantera derecha. El "viaje" había terminado bastante antes de lo previsto.

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Policía Científica realizó las pericias sobre el vehículo y los elementos secuestrados. Por disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2, a cargo del Dr. Yáñez Urrutia, el adolescente quedó imputado por “robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego no secuestrada” y fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA).





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