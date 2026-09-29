Dos adolescentes de 15 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este martes luego de ser encontrados a bordo de un automóvil robado en Parque Camet. Durante el procedimiento, además, la Policía secuestró un revólver calibre .22 largo y cuatro proyectiles.

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El hecho se inició alrededor de las 2.40, cuando una joven de 21 años y un amigo de 22 se encontraban a bordo de un Fiat Mobi en Parque Camet. Según denunciaron, cinco hombres abrieron las puertas del vehículo, que se encontraba sin traba colocada, y los obligaron a descender para luego escapar con el automóvil. Las víctimas dieron aviso al 911 y no sufrieron lesiones.

Horas después, personal del Comando de Patrullas Norte recibió la alerta sobre la presencia del Fiat Mobi, que había sido detectado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) en inmediaciones de Gandhi y Godoy Cruz.

A partir de esa información se desplegó un operativo para localizar el vehículo. Luego de una breve persecución, los efectivos lograron interceptarlo en Felipe de Arana y Los Naranjos. En el interior circulaban cuatro hombres.

Dos de los ocupantes, ambos de 15 años, fueron aprehendidos, mientras que los otros dos lograron escapar del lugar. Al requisar el automóvil, los efectivos encontraron un revólver calibre .22 largo, sin numeración visible, junto con cuatro proyectiles.

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Intervino la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2, a cargo del doctor Marcelo Yáñez Urrutia, que dispuso notificar a los adolescentes de la formación de una causa por “Encubrimiento y portación de arma de uso civil”. También ordenó el secuestro del arma y del vehículo y el posterior alojamiento de ambos menores en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA).

Por su parte, la Fiscalía de ODEPA dispuso que el Fiat Mobi fuera periciado por un verificador policial y posteriormente restituido a su propietaria. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia.

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