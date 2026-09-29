El episodio comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre una confrontación entre tres mujeres. Al llegar, los efectivos del Comando de Patrullas Sur entrevistaron a una de ellas, quien aseguró haber intervenido para defender a su hijo, que habría sido agredido momentos antes.

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Poco después, una mujer de 27 años dio otra versión del episodio. Según relató, el joven la había seguido durante varias cuadras y, después de un forcejeo entre ambos, intervino su madre. Siempre de acuerdo con su denuncia, la mujer utilizó un elemento cortante tipo bisturí y le provocó cortes en las manos cuando intentaba cubrirse el rostro.

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La situación volvió a escalar durante la intervención policial. Según informaron, la acusada intentó nuevamente atacar a la denunciante y la amenazó de muerte, por lo que los efectivos debieron reducirla y colocarle esposas.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, avaló el procedimiento y dispuso iniciar una causa por “lesiones leves y amenazas”. La mujer fue trasladada a la Unidad Penal Nº 50, donde quedó a disposición de la Justicia.

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