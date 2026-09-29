Según informaron fuentes policiales, las llamadas fueron realizadas al 911 y advertían sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo en la dependencia. A partir de la investigación, los efectivos lograron identificar a la presunta autora de las comunicaciones.

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La mujer fue localizada en inmediaciones de Padre Dutto y Ayolas, donde quedó demorada. Durante el procedimiento, la Policía secuestró el teléfono celular desde el cual se habrían realizado las llamadas.

En las dos oportunidades, personal especializado en Explosivos revisó la comisaría y confirmó que no había ningún artefacto, por lo que los procedimientos finalizaron con resultado negativo.

En la causa intervino la UFIJE N.º 5, que dispuso la formación de una causa por intimidación pública, el secuestro del teléfono y la posterior libertad de la imputada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.

Además, se iniciaron actuaciones contravencionales por el hecho.

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