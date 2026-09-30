Policías del Comando de Patrullas Norte, de la jurisdicción de la Comisaría Segunda, aprehendieron este miércoles a un hombre de 55 años. Según el parte policial, esgrimió una espada bastón e intentó agredirlos.

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El procedimiento empezó a las 4:59, cuando el 911 recibió el aviso de un hombre que golpeaba con un caño los vidrios de la estación de servicio ACA de avenida Colón y Santa Fe.

Al llegar, el personal de seguridad dijo a los policías que el hombre lo amenazó de muerte con el caño cuando intentó retirarlo. Un segundo empleado lo siguió y lo señaló en Arenales y avenida Colón, en dirección a la costa.

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Allí, según el parte, el hombre sacó un arma blanca e intentó agredir a los policías, que lo redujeron. En el palpado, hecho ante un testigo, le secuestraron una espada bastón de 60 centímetros.

La UFI de Flagrancia, a cargo de Ana Caro, caratuló la causa como amenazas agravadas. Ordenó notificar la formación de causa y trasladar al aprehendido a sede judicial.

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