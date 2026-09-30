Tres allanamientos realizados por personal del GTO de la Comisaría 16ª terminaron con dos hombres aprehendidos, el secuestro de armas y municiones y la clausura de un comercio que funcionaba sin habilitación municipal.

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La investigación se inició a partir de denuncias por robos de medidores de agua y gas y cables en distintos sectores de la jurisdicción y zonas aledañas. Los efectivos realizaron tareas de campo, analizaron registros fílmicos y llevaron adelante observaciones que permitieron reunir elementos probatorios y obtener las órdenes judiciales.

Uno de los procedimientos se concretó en la zona de Arana y Goiri al 7400. Allí secuestraron un revólver calibre .22 marca Rubiextra y otro del mismo calibre, oxidado, sin cachas y con marca y numeración ilegibles. También encontraron 97 proyectiles calibre .22, 19 municiones calibre 9 milímetros, 20 proyectiles calibre 7,62 y un cargador calibre 9 milímetros.

Además, fueron incautados tres caños de cobre y un regulador de gas.

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En otro de los objetivos, los efectivos secuestraron un regulador de agua, 11 baterías de motovehículos, dos estéreos de automóvil, cables de bronce, aluminio y acero, una horquilla y una patada de arranque de motocicleta y tres carburadores.

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Durante los procedimientos fueron aprehendidos dos hombres, de 51 y 48 años. En uno de los lugares allanados también funcionaba un comercio que no contaba con habilitación municipal ni libro de registro, por lo que fue clausurado.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, quien avaló las aprehensiones. Al hombre de 48 años se le notificó la formación de una causa por encubrimiento agravado, mientras que al de 51 años se le imputaron los delitos de encubrimiento agravado y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

Ambos quedaron alojados en la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

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La investigación continúa para determinar la procedencia de los elementos secuestrados y establecer si existen otros lugares vinculados con los hechos investigados.