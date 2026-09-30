La jueza de Garantías Marisa Promé rechazó el pedido de prescripción presentado por la defensa de Horacio Asensio y resolvió que el exentrenador de hockey continúe detenido en el marco de la causa en la que se encuentra acusado de abuso sexual.

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El planteo había sido presentado por su abogado defensor, Maximiliano De Mira, quien solicitó el sobreseimiento de su representado y su inmediata libertad. La defensa argumentó que los hechos investigados habrían ocurrido hace más de una década y que, debido al tiempo transcurrido, la acción penal debía considerarse prescripta.

Sin embargo, la magistrada no hizo lugar al pedido. Según la resolución, los plazos procesales continúan vigentes y no se encuentran dadas las condiciones legales para declarar extinguida la acción penal.

La decisión coincidió con la postura sostenida por el fiscal Diego Torres y por el abogado querellante Sebastián Martínez, quienes habían planteado que la investigación podía continuar y que no se había configurado la prescripción.

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De esta manera, la causa continuará su trámite judicial mientras se incorporan nuevos elementos de prueba y testimonios. Según lo informado en el mar

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co del expediente, cinco mujeres ya prestaron declaración y la querella sostuvo que sus relatos presentan aspectos similares.

Además, existen al menos dos posibles denunciantes de Mar del Plata que podrían declarar en el expediente, lo que eventualmente ampliaría el conjunto de testimonios que deberá analizar la Justicia.

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El rechazo del pedido de prescripción no implica una condena sobre Asensio, sino que permite que el proceso judicial continúe mientras se investigan los hechos denunciados.