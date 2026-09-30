La Cámara de Apelación y Garantías rechazó por segunda vez el pedido de excarcelación presentado por la defensa del acusado de abuso sexual. De esta manera, confirmó la decisión de la jueza de Garantías Lucrecia Bustos, quien había denegado el pedido de libertad.

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Los defensores Joaquín Rúa y Pedro Martín Casas habían cuestionado la calificación legal y solicitaron que los hechos fueran considerados como abuso sexual simple. También remarcaron que el imputado no tiene antecedentes y plantearon que no existen elementos suficientes para sostener el supuesto acceso carnal.

Entre sus argumentos, señalaron que esa circunstancia no aparece en las denuncias y que los dos hijos convivientes que estaban en condiciones de declarar la negaron bajo juramento el pasado 11 de agosto. Además, sostuvieron que no hay examen médico, pericia ni evidencia material que respalde esa hipótesis.

La defensa también destacó que había tomado conocimiento de la denuncia el 11 de junio y que, pese a saber que era investigado por un delito grave, permaneció en su domicilio y cumplió con la medida cautelar que se le había impuesto. Su detención se concretó el 3 de septiembre.

Sin embargo, los jueces de la Sala I, Leandro Favaro y Gastón De Marco, consideraron que por el momento no corresponde modificar la calificación provisori

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