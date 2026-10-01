

Una mujer de 35 años fue aprehendida luego de ingresar a una vivienda de Daprotis al 7900 con un cuchillo y amenazar a una familia. Durante el procedimiento también habría agredido a una sargento de Policía, a quien le dio una patada en el rostro.

Ads

Puede interesarte

El hecho ocurrió durante la noche de este miércoles, cuando personal de la DRI Zona Atlántica, perteneciente a la UTOI, y del Comando de Patrullas Norte acudió al domicilio tras un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer armada con un cuchillo y que estaría amenazando a varias personas.

Al llegar, los efectivos escucharon gritos provenientes del interior y fueron recibidos por el propietario de la vivienda, un hombre de 45 años. Según relató, había logrado quitarle el cuchillo a la mujer, quien permanecía dentro del domicilio junto a su hija menor de edad.

Los policías ingresaron al inmueble y encontraron a la mujer, quien manifestó espontáneamente que había llegado hasta ese lugar con la intención de “hacer justicia” por un presunto abuso cometido contra una menor de edad. De acuerdo con el relato del propietario, momentos antes había golpeado la puerta de la vivienda e ingresado con un cuchillo mientras amenazaba de muerte a los integrantes de la familia.

Ads

Durante la intervención, la mujer habría comenzado a mostrarse agresiva con los efectivos, por lo que fue esposada y trasladada al móvil policial. Sin embargo, una vez dentro del vehículo habría continuado con la agresión y golpeado al personal interviniente. En ese contexto, le habría dado una patada en el rostro a una sargento de Policía, quien debió trasladarse por sus propios medios a un centro asistencial para recibir atención médica.

La mujer quedó aprehendida y tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo del Dr. Vicente. La causa fue caratulada como “Amenazas agravadas – Lesiones leves agravadas”. Además, se dispuso la notificación de la formación de la causa, la constatación del domicilio y el traslado de la acusada a sede fiscal durante la jornada de este jueves 1 de octubre, junto con las actuaciones correspondientes.

Ads