Un joven de 22 años fue aprehendido durante la mañana de este miércoles luego de ser acusado de sustraer una mochila del interior de una camioneta estacionada en la zona de Juncal y San Martín.

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El procedimiento comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre un hombre que habría robado pertenencias de un vehículo. Minutos después, efectivos del Comando de Patrullas Norte fueron informados de que varias personas retenían a un sospechoso frente a una sucursal del Banco Nación, sobre avenida Pedro Luro.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a tres personas que mantenían reducido al joven. Según relató la víctima, una mujer de 67 años, había estacionado su Nissan Frontier y observó al sospechoso ingresar al vehículo y llevarse una mochila con una credencial y prendas utilizadas para una actividad deportiva.

Tras ser descubierto, el joven escapó a pie mientras era perseguido por la damnificada. Durante la fuga, habría descartado un radiotransmisor tipo handy, que fue recuperado por la mujer.

Con la colaboración de un empleado municipal que había observado la persecución, la mochila fue encontrada dentro de un cesto de residuos ubicado en San Martín y Juncal. Según se informó, estaba completa y no presentaba faltantes.

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Durante el operativo también fue secuestrado el handy, que será sometido a peritajes para establecer si funcionaba y si pudo haber sido utilizado para vulnerar el sistema de cierre centralizado de la camioneta.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Daniel Vicente, que dispuso la aprehensión del joven por “hurto agravado”. Luego de las actuaciones correspondientes, fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

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