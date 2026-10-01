Durante la noche del miércoles, efectivos del Comando de Patrullas Sur, perteneciente a la jurisdicción de la Comisaría 3ra, aprehendieron a un hombre de 27 años que habría intentado asaltar una panadería ubicada en Génova al 5700.

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Según manifestó la propietaria del comercio, de 35 años, el sospechoso habría ingresado al local portando un cuchillo y la habría amenazado con el objetivo de apoderarse del dinero de la recaudación.

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El procedimiento policial se inició a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre una confrontación vecinal en inmediaciones de Génova entre Rafael del Riego y Matteotti. Posteriormente, un segundo aviso informó sobre un tumulto de aproximadamente 15 personas.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un grupo de personas y una confrontación física en la vía pública. Uno de los hombres se encontraba reteniendo a otro en el suelo.

Al intervenir los policías para separar a los involucrados, el hombre que había reducido al sospechoso manifestó que este presuntamente había intentado cometer un robo en una panadería ubicada frente al lugar.

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De acuerdo con el relato de la comerciante, el hombre habría ingresado momentos antes al establecimiento con un cuchillo y la habría amenazado para exigirle la recaudación.

Durante la intervención, el hombre que había retenido al sospechoso entregó a los efectivos un cuchillo y señaló que se lo habría retirado durante el forcejeo previo a la llegada del móvil policial.

Ante esta situación, los agentes procedieron a la aprehensión del sospechoso y al secuestro del arma blanca.

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Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. Eduardo Vicente, que avaló el procedimiento y dispuso la formación de una causa por “tentativa de robo calificado por el uso de arma blanca”, además de su remisión a sede tribunalicia en primera audiencia.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa el proceso destinado a determinar las circunstancias del hecho y su eventual responsabilidad.