Un brutal ataque bajo la modalidad motochorro ocurrió en el barrio Las Dalias de Mar del Plata, donde una mujer que regresaba de hacer compras fue atropellada y golpeada por dos delincuentes que circulaban en una moto. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una fractura en una de sus piernas.

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El hecho ocurrió en inmediaciones de Los Naranjos y Los Ceibos y quedó registrado por una cámara de seguridad privada. En las imágenes se observa cómo la moto, con un delincuente, circula por una calle de tierra y, al llegar a la esquina, embiste a la mujer que caminaba por el lugar.

🚨 Brutal ataque de un motochorro en Las Dalias: atropelló y golpeó a una mujer para robarle pic.twitter.com/Eh6Ow1YxNV — El Marplatense.com (@ElmarplatenseOK) October 2, 2026

La secuencia continúa con el agresor escapando rápidamente a bordo de la moto por Los Ceibos, en dirección contraria. La mujer quedó tendida en el lugar y debió ser asistida a raíz de las lesiones sufridas durante el violento robo.

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El episodio generó preocupación entre los vecinos de Las Dalias, quienes señalaron que los hechos de inseguridad se repiten en el sector, especialmente durante las primeras horas del día. La investigación quedó a cargo de la Justicia, que trabaja para identificar a los dos delincuentes a partir de las imágenes de la cámara de seguridad.

El hecho fue caratulado como robo agravado y se procura determinar la identidad del responsable. Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre la moto o los autores se comunique con la dependencia policial correspondiente o con el 911.

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