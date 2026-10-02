Un automóvil que había sido robado minutos antes del interior de una vivienda fue recuperado durante la madrugada de este jueves por personal del Comando de Patrullas Sur. Por el hecho fueron aprehendidos un hombre de 28 años y una mujer de 38, quienes se encontraban junto al vehículo en inmediaciones de Diagonal Gascón y Diagonal Canata.

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El procedimiento se inició alrededor de las 23.23, luego de un llamado al 911 que alertó sobre el robo de un automóvil en una vivienda ubicada en inmediaciones de Padre Dutto al 1800, jurisdicción de la Comisaría 3ª. Al llegar, los efectivos entrevistaron al propietario, quien explicó que delincuentes habían ingresado por la parte posterior de un taller, abierto el portón y escapado con un Peugeot 206 gris, propiedad de su hijo. En el rodado también había distintos elementos pertenecientes al establecimiento.

Pocos minutos después, otro llamado al sistema de emergencias informó sobre la presencia de un automóvil gris con las puertas abiertas y varias personas en Diagonal Gascón y Diagonal Canata. Los efectivos acudieron al lugar y comprobaron que se trataba del mismo vehículo denunciado como robado.

Junto al Peugeot fueron localizados un hombre y una mujer. Durante un palpado preventivo realizado en presencia de un testigo, al hombre le secuestraron una cuchilla tipo filetero con mango blanco, un perfume marca Kevin y un juego de llaves Allen.

Además, dentro del automóvil encontraron varios elementos denunciados como sustraídos del taller, entre ellos una soldadora eléctrica marca Power Tools y un transformador con un alargue de 10 metros. También se hallaron una motosierra, una podadora, una visera marrón y un pantalón de tela verde, cuya procedencia deberá determinarse durante la investigación.

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El automóvil y los elementos de interés fueron secuestrados, mientras que posteriormente se dispuso la restitución de las pertenencias que pudieron ser reconocidas por las víctimas.

Intervino la UFIJE de Flagrancia del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo del fiscal De La Canale, quien dispuso la aprehensión de ambos involucrados y la formación de una causa por “Encubrimiento”. También ordenó la notificación de los derechos previstos en el artículo 60 del Código Procesal Penal y demás actuaciones de rigor. Los dos aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia y deberán presentarse en sede fiscal.





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