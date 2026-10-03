Personal de la Comisaría Decimoquinta, con apoyo del Comando de Patrullas, llevó adelante un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada en la zona de Cedro Azul, donde fue detenido un hombre de 25 años que era buscado por la Justicia.

Ads

Puede interesarte

De acuerdo con las actuaciones, el detenido se encontraba vinculado a cuatro investigaciones por distintos hechos delictivos, entre ellos tres robos agravados y un incendio.

En uno de los casos investigados, se lo acusa de haber golpeado a una mujer durante un intento de robo. En otro hecho, habría ingresado a una vivienda y agredido a dos mujeres para sustraer dinero y otros objetos de valor.

Sobre el imputado pesaban una orden de detención vigente y un pedido de captura activo, por lo que se concretó el procedimiento que permitió su aprehensión.

En la causa intervienen la UFIJE N.º 6, a cargo de la Dra. Romina Díaz, y la UFIJE N.º 13. Tras su detención, se dispuso el traslado del hombre a la Unidad Penal N.º 44, quedando a disposición de la Justicia.

Ads

Ads