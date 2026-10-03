En el marco de una investigación por el robo de una motocicleta ocurrido en el barrio Quinta Fernández, personal de la Comisaría Octava llevó adelante dos allanamientos en domicilios de la ciudad de Batán.

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Durante los procedimientos fueron identificados dos adolescentes, de 17 y 16 años. En uno de los domicilios, los efectivos secuestraron una motocicleta Mondial de 110 cc, denunciada como sustraída el pasado 30 de septiembre.

Además, se halló una Honda Wave de 110 cc que registraba un pedido de secuestro por robo, un teléfono celular y un arma de utilería tipo pistola, que habría sido utilizada para intimidar a la víctima durante el hecho investigado.

La motocicleta Mondial fue recuperada y posteriormente restituida a su propietario.

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En la causa intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ) N.º 1 y el Juzgado de Garantías del Joven N.º 1, organismos que dispusieron las actuaciones correspondientes y la entrega de los adolescentes a sus progenitores.

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