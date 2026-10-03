Un hombre de 35 años fue aprehendido durante las últimas horas luego de ser sorprendido cuando intentaba robar un automóvil estacionado en la zona de Garay al 3800, en Mar del Plata.

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Según se informó, el sospechoso ingresó a un Fiat Spazio que se encontraba estacionado en la vía pública y cortó parte del cableado eléctrico correspondiente al sistema de encendido, aparentemente con la intención de poner el vehículo en marcha.

Tras el aviso y la intervención del personal policial, efectivos del Comando de Patrullas lograron localizarlo y aprehenderlo en inmediaciones de Garay y Dorrego.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un cuchillo y dos elementos metálicos punzantes que llevaba entre sus pertenencias.

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En el caso intervino la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, que dispuso la notificación de la formación de una causa y la presentación del aprehendido ante la Justicia.

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