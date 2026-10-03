Un joven de 29 años perdió la vida este sábado a la madrugada luego de un violento accidente registrado sobre la Autovía 2, en el partido de Castelli. El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 176 y tuvo como protagonistas a tres vehículos.

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Según trascendió, el siniestro involucró a un Volkswagen Voyage, una Ford Ranger y un camión Volkswagen 13.180. Lucas Matos, vecino de Castelli y conductor del automóvil, quedó gravemente afectado por el impacto y murió en el lugar.

La camioneta era conducida por María Casamayor, mientras que el camión estaba al mando de Gastón Maximiliano Coppola, de 46 años, domiciliado en San Vicente. Luego del choque, los tres vehículos quedaron detenidos en el cantero central de la autovía.

Hasta el lugar arribó una ambulancia UTIM del Hospital de Castelli para asistir a los involucrados. Tanto la conductora de la Ranger como el chofer del camión fueron evaluados por los profesionales y no necesitaron ser trasladados, ya que no presentaban heridas.

La Justicia inició una investigación para establecer cómo se produjo la colisión y determinar las responsabilidades correspondientes. La causa quedó caratulada como “homicidio culposo” y tomó intervención la Ayudantía Fiscal de Castelli, mientras que Policía Científica realizó las tareas periciales en la zona.

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