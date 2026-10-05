El joven circulaba en una motocicleta cuando colisionó con una Toyota Hilux en la intersección de avenida Luro y Carrillo. Fue trasladado al HIGA con una fractura expuesta en una de sus piernas.

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Un adolescente de 17 años resultó herido durante la noche del domingo luego de protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de avenida Luro y Carrillo, en Mar del Plata.

Según se informó, el joven circulaba a bordo de una motocicleta cuando, por circunstancias que son materia de investigación, colisionó con una Toyota Hilux.

Como consecuencia del impacto, el adolescente sufrió una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo. Una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó consciente.

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En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y personal de Tránsito Municipal, mientras que las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) registraron el momento en que se produjo el accidente.

Por el hecho intervino la UFI N.º 11, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque.

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