Cayó una mujer acusada de robar bolsos y celulares y gastar $177 mil con tarjetas ajenas
La sospechosa, de 43 años, fue localizada en la zona de San Juan al 2600 luego del rastreo de uno de los teléfonos sustraídos. En su poder encontraron cinco bolsos, cuatro celulares y otros elementos.
Una mujer de 43 años fue aprehendida acusada de cometer una serie de hurtos contra personas que se encontraban en una cancha de pádel y fútbol y posteriormente utilizar las tarjetas de una de las víctimas para realizar compras.
El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando de Patrullas, que comenzó a buscar a la sospechosa a partir del rastreo de uno de los celulares sustraídos y de las características aportadas por una de las personas damnificadas.
Finalmente, los efectivos localizaron a la mujer en inmediaciones de San Juan al 2600. Durante el operativo secuestraron cinco bolsos, documentación, cuatro teléfonos celulares, mercadería de perfumería y seis latas de cerveza.
En el marco de la investigación también se estableció que la acusada habría utilizado tarjetas pertenecientes a una de las víctimas para realizar compras por un total de $177.750.
Intervinieron la UFIJE de Flagrancia y la UFIJE N.º 10, que dispusieron el traslado de la mujer a la Unidad Penal N.º 50.
Los elementos recuperados fueron restituidos a sus respectivos propietarios.