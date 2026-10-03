Una mujer de 43 años fue aprehendida acusada de cometer una serie de hurtos contra personas que se encontraban en una cancha de pádel y fútbol y posteriormente utilizar las tarjetas de una de las víctimas para realizar compras.

Ads

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando de Patrullas, que comenzó a buscar a la sospechosa a partir del rastreo de uno de los celulares sustraídos y de las características aportadas por una de las personas damnificadas.

Finalmente, los efectivos localizaron a la mujer en inmediaciones de San Juan al 2600. Durante el operativo secuestraron cinco bolsos, documentación, cuatro teléfonos celulares, mercadería de perfumería y seis latas de cerveza.

En el marco de la investigación también se estableció que la acusada habría utilizado tarjetas pertenecientes a una de las víctimas para realizar compras por un total de $177.750.

Intervinieron la UFIJE de Flagrancia y la UFIJE N.º 10, que dispusieron el traslado de la mujer a la Unidad Penal N.º 50.

Ads

Los elementos recuperados fueron restituidos a sus respectivos propietarios.