El accidente ocurrió este domingo por la medianoche en la intersección de Rivadavia y San Juan, donde, por causas que son materia de investigación, chocaron una Ford Ranger y un Ford Fiesta.

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Como consecuencia del impacto, cuatro personas debieron ser trasladadas a la Clínica Colón para recibir atención médica. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Policía Científica y agentes de Tránsito Municipal.

Los inspectores realizaron un test de alcoholemia al conductor de la Ford Ranger, que arrojó resultado negativo.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, un hombre de 28 años fue demorado luego de desobedecer las indicaciones del personal policial e interferir en las tareas de asistencia médica.

Por el hecho tomó intervención la UFI N.º 11 y el Juzgado Correccional.

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