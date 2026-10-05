Todo comenzó durante la madrugada, cuando efectivos del Comando de Patrullas Sur vieron a dos hombres en moto siguiendo a un repartidor de Pedidos Ya. Al intentar detenerlos, los sospechosos ignoraron las señales de la Policía y escaparon.

Ads

La persecución terminó en Polonia y Fortunato de la Plaza, donde la motocicleta chocó contra un patrullero.

Los dos ocupantes fueron trasladados al HIGA. El joven de 20 años sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha, mientras que el hombre de 28 años sufrió varios golpes. Ambos estaban conscientes al momento del traslado.

En el lugar, la Policía secuestró un pistolón de aire comprimido y una réplica de un revólver calibre .22. Además, se informó que los dos involucrados cuentan con antecedentes.

La Justicia investiga ahora si los sospechosos están relacionados con otros robos cometidos de manera similar. La causa quedó en manos de la UFI N.º 11 y de la Comisaría Decimosexta, por resistencia a la autoridad y lesiones culposas.

Ads