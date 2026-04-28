persecusión

Persecución, tiroteo y un detenido tras el robo de una moto

Un empleado de una reconocida cadena de comida marplatense fue a entregar un pedido y le robaron la moto. En la calle 214 y Juan B. Justo efectivos policiales observaron pasar el rodado sustraído generándose una persecución que finalizó en Bouchard al 11300 con disparos. Finalmente, el delincuente f