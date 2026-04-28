persecusión

Persecución y detención en la zona norte: cayó un hombre que circulaba en un vehículo con pedido de secuestro
El sospechoso intentó escapar a pie, pero fue interceptado tras un operativo coordinado entre varias dependencias policiales
El sospechoso intentó escapar a pie, pero fue interceptado tras un operativo coordinado entre varias dependencias policiales
Los imputados sustrajeron los autos en distintos puntos de la ciudad y fueron interceptados tras un operativo cerrojo.
El adolescente de 15 años abandonó el vehículo robado durante la fuga y fue interceptado a pocas cuadras. El rodado tenía pedido de secuestro activo y la víctima logró identificarlo.
Finalmente fue detenido en el barrio Coronel Dorrego. El vehículo había sido sustraído horas antes en jurisdicción de la Comisaría Segunda.
Se dieron a conocer las imágenes del accidente que sufrieron dos personas a bordo de una moto que momentos antes había evadido un control vehicular.
Un automovilista balcarceño que vino a Mar del Plata a visitar a sus hijos atropelló al delincuente cuando huía con una cartera robada a su mujer, tras perseguirlo por quince cuadras en pleno centro.
Un empleado de una reconocida cadena de comida marplatense fue a entregar un pedido y le robaron la moto. En la calle 214 y Juan B. Justo efectivos policiales observaron pasar el rodado sustraído generándose una persecución que finalizó en Bouchard al 11300 con disparos. Finalmente, el delincuente f