En el marco de un operativo de saturación y refuerzo de patrullajes preventivos, un hombre de 37 años fue aprehendido en la ciudad de Mar del Plata luego de ser detectado a bordo de un vehículo con pedido de secuestro activo.

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El procedimiento se inició cuando efectivos del GTO de las comisarías 15ª, 7ª y 5ª observaron al imputado abordar un rodado en la zona de Roldán entre Mariani y Daprotis. Ante la situación, se dispuso un seguimiento controlado.

Al llegar a la intersección de Jovellanos y Diagonal Discépolo, el sujeto descendió del vehículo y emprendió la fuga a pie. En ese momento, los agentes constataron que el automóvil tenía un pedido de secuestro vigente.

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La persecución finalizó en la zona de Mugaburu y Pelayo, donde personal de Vial Camet logró interceptarlo. En el procedimiento también se secuestraron distintos elementos vinculados a la causa.

Intervino el fiscal Fernando De la Canale, titular de la UFI de Flagrancia, quien dispuso la formación de causa por encubrimiento, la notificación al imputado en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal y su traslado a sede judicial para prestar declaración.

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