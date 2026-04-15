Personal policial aprehendió hoy a un hombre de 37 años y una mujer de 23 por dos hechos de robo agravado por el uso de arma, tras una persecución que culminó en el barrio El Martillo, donde los sospechosos fueron interceptados luego de protagonizar un choque.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un primer hecho ocurrido en Colón y México, donde los imputados, mediante la exhibición de un arma, sustrajeron un vehículo Chevrolet Onix afectado a remise y teléfonos celulares a su conductor.

Minutos después, en Guanahani entre República de Cuba y Ratery, los sospechosos -ya a bordo del vehículo robado- interceptaron a otra víctima que circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok. Bajo amenazas con un arma, le sustrajeron el rodado y pertenencias, abandonando en el lugar el primer vehículo.

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A partir de un operativo cerrojo, se inició una persecución que finalizó en Gutenberg 6600, donde los imputados colisionaron contra una vivienda sin provocar heridos y fueron inmediatamente aprehendidos. En el lugar, el hombre descartó una réplica de arma de fuego tipo 9 mm, que fue secuestrada junto con los vehículos y teléfonos sustraídos.

La causa cuenta con la intervención de la UFI de Flagrancia, a cargo de Ana Caro, quien dispuso la aprehensión de ambos imputados, la notificación de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, la requisa de urgencia de los rodados, la intervención de Policía Científica y la restitución de los elementos a las víctimas. Además, ordenó el traslado del hombre a la Unidad Penal N°44 y de la mujer a la Unidad Penal N°50, quedando ambos a disposición de la Justicia.

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