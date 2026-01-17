Un hombre de 26 años fue aprehendido esta madrugada por personal policial en la zona del barrio Coronel Dorrego tras intentar huir, acusado de estar vinculado al robo de un automotor ocurrido horas antes.

El procedimiento se desarrolló cuando efectivos afectados al Operativo de Prevención Sol a Sol observaron la circulación de un vehículo Volkswagen Golf negro sin dominio colocado por la zona de Libertad y Jara. Al intentar interceptarlo, el conductor se dio a la fuga y abandonó el rodado en inmediaciones de Falucho entre Arrué y Coronel Suárez.

Como resultado del operativo, el sujeto fue aprehendido. En el lugar, además, se procedió al secuestro del auto, un teléfono celular Samsung y prendas de vestir consistentes en un cuello multicolor y una gorra tipo visera azul oscuro con vivos amarillos.

Posteriormente, personal del GTO de la Comisaría Cuarta, en conjunto con efectivos del GTO de la Comisaría Segunda, intercambió información y logró establecer que el vehículo había sido sustraído horas antes en jurisdicción de la Comisaría Segunda.

Asimismo, se constataron la similitud entre las características físicas y la vestimenta del aprehendido y las del autor del hecho denunciado por la víctima, un hombre de 80 años.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de María Sánchez, que dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal, la realización de las actuaciones de rigor, el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán, manteniendo la carátula de “robo de automotor” y “encubrimiento”.